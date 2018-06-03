В Лисичанске произошел взрыв в частном доме: пострадали супруги

Взрыв прогремел в частном доме в городе Лисичанск, что на Луганщине. По предварительной информации взрыв произошел вследствие утечки газа из-за неисправности газового котла.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Сегодня, 3 июня, в 07.46 в колл-центр "102" поступило сообщение, что в доме по улице Генерала Потапенко города Лисичанск произошел взрыв. Установлено, что от взрыва ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя супруга", – говорится в сообщении полиции.

Супруги госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Сейчас место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГСЧС. Причины взрыва и обстоятельства получения ожогов устанавливаются.