У Лисичанську стався вибух у приватному будинку: постраждало подружжя

Вибух пролунав в приватному будинку в місті Лисичанськ, що на Луганщині. За попередньою інформацією вибух стався внаслідок витоку газу через несправність газового котла.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Сьогодні, 3 червня, о 07.46 до кол-центру "102" надійшло повідомлення, що в будинку по вулиці Генерала Потапенка міста Лисичанськ стався вибух. Встановлено, що від вибуху опіки різного ступеню тяжкості отримав 58-річний чоловік та його 56-річна дружина", – йдеться у повідомленні поліції.

Подружжя госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні. Наразі місце події обстежують поліцейські та фахівці ДСНС. Причини вибуху та обставини отримання опіків встановлюються.