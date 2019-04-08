В Литве на взятке задержали экс-посла в России

Сотрудники Службы спецрасследования Литвы в Вильнюсе задержали экс-посла в Российской Федерации Римантаса Шидлаускаса. Его подозревают в торговле влиянием.

Портал Delfi сообщил, что по данным предварительного расследования бывший дипломат Римантас Шидлаускас и сотрудник филиала одного зарубежного акционерного общества в Литве сговорились о принятии взятки у гражданина России.

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По предварительной информации, за взятки Шидлаускас якобы пообещал повлиять на определенных лиц, чтобы россиянину выдали шенгенскую визу.

Кроме этого в рамках досудебного расследования возможной торговли влиянием спецслужбы задержали еще двух человек.

Что известно о Римантасе Шидлаускасе?​ Мужчина занимал ряд высоких должностей после обретения Литвой независимости. Он работал в МИД, в частности, был председателем Консульского департамента. В 2002-2008 годах был послом в России. Сейчас является директором литовской Ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел.