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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Как за рубежом борются с коррупцией и какой опыт украинцам стоит перенять

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      Кажется, что коррупции за рубежом не существует. А взятки и откаты могут принимать только наши чиновники, но это не так. Страны, которые имеют низкий уровень коррупции долго шли к этому. Журналисты 24 канала выяснили, какой опыт в борьбе с коррупцией украинцам стоит перенять.

      Как в Румынии борются с коррупцией

      В 2018 году граждане Румынии требовали от властей продолжить борьбу с коррупцией. На улицы Бухареста вышли более 300 тысяч человек. Все они были против изменений в законодательстве, которые предусматривали смягчение ответственности за коррупционные преступления.

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      Люди почти год добивались отменить изменения. В конце концов власть убрала неоднозначные поправки в законе, а тогдашний министр юстиции Румынии Флорин Йордаке ушел в отставку.

      Мітинг в Румунії
      300-тысячный митинг в Румынии

      Как в Южной Корее борются с коррупцией

      А в 2016 году более 1,5 миллиона человек вышли в центр столицы Южной Кореи с требованием отставки президента Пак Кын Хе, поскольку она была замешана в коррупционных сделках.

      Мітинг в Північній Кореї
      Митинг в Южной Корее

      Народ не сдавался несколько месяцев, пока парламент не проголосовал за ее импичмент. А в 2018 году Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы и уплате штрафа в размере почти 17 миллионов долларов за сговор со своей подругой с целью получения незаконных доходов.

      Как в Украине борются с коррупцией

      В начале марта 2019 года украинцы протестовали против хищения в "Укроборонпроме". В центр Киева вышло лишь несколько сотен активистов "Нацкорупуса". И это несмотря на то, что скандал активно освещали в СМИ. Простые граждане никоим образом не проявили своего возмущения действиями чиновников.


      Акция протеста против коррупции в "Укроборонпроме"

      Эксперты заверили, что украинское общество просто не готово действовать, чтобы очистить власть от коррупции. Безусловно, украинцы остро реагируют на насилие со стороны власти, но на коррупцию в стране всем безразлично.

      Вспомнить только протесты в Врадиевке после того, как милиционеры изнасиловали местную женщину. Или митинг в Киеве из-за избиения студентов на Майдане, на который вышли несколько сотен человек. Ни один коррупционный скандал не вывел на улицы столько людей, даже обворовывание армии во время войны.

      Первая часть расследования – Безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме".
      Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме".
      Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования.

      Эксперты отметили, что на этот раз граждане смогут выразить свое недовольство на избирательных участках.

      Когда в Украине разразился коррупционный скандал, уже было понятно, что выборы приближаются. И миллионы людей действительно пойдут 31 марта только не на акции протеста, а на избирательный процесс, которым они собственно скажут, что они думают об этой власти,
      – сказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

      Но аналитики отметили, что выборы проходят только раз в пять лет. А коррупционных скандалов за это время взрывается несколько десятков. И если бездействовать, то сдвигов не будет. Поэтому, они советуют выделять собственное время на гражданские акции, чтобы заставить власть действовать.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Коррупция Расследования Скандал Укроборонпром Южная Корея Румыния Деньги Взятка Протесты
      Источник: 24 канал
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