18:16
9 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В Ливане впервые в истории произошел дефолт: причины

      - Читати новину українською

      Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил о дефолте из-за финансового кризиса. Это случилось впервые в истории страны. Все из-за неспособности выплатить долги по евробондам.

      Ливанский премьер также подчеркнул, что государство не будет гасить еврооблигации на сумму в более миллиарда долларов. Об этом сообщили в издании Aljazeera.

      Читайте также Обвал цен на нефть: как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин

      Причиной дефолта стала коррупция. Власти страны будет пытаться провести реструктуризацию долга, поскольку валютные резервы Ливана упали до критического уровня. Оставшиеся  запасы, страна направит на обеспечение базовых потребностей ливанского народа. По словам главы правительства более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности.

      Ливан – это страна, которая уважает свои обязательства, но в такой ситуации не имеет возможности осуществлять будущие платежи,
      – отметил Хасан Диаб.

      В марте 2020 года Ливан должен был выплатить по евробондам 1,2 миллиарда долларов, в апреле – 700 миллионов, и 600 миллионов долларов в июне.

      Ливанский фунт начал дешеветь по отношению к доллару США с начала 2019 года. Курс достигал 2500 фунтов за американский доллар. Сейчас он стоит примерно 1500 ливанских фунтов.

      Что предшествовало кризису в Ливане?
      Правительство Ливана 16 октября 2019 года решил ввести налог на звонки через приложение WhatsApp – 20 центов в день или 6 долларов в месяц. А еще пошлины на табачную продукцию – 1,3 доллара за импортные сигареты и полдоллара за местные.

      В тот же день ливанцы вышли на улицы. И уже 17 октября демонстранты в Ливане заблокировали дороги в Бейруте и трассы между районами страны. Они призвали к роспуску правительства и парламента.

      Ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке 29 октября 2019 года. Однако протесты не прекратились. Митингующие требуют экономических реформ и ликвидации коррупции.

      Смотрите видео столкновений ливанской полиции с митингующими:

       

      Последние новости о коронавирусе в Украине: в Черновцах новое подозрение
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Ливан Долговой кризис Протесты столкновения Дефолт Ближний Восток
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:44 Обвал фондовых рынков и падение цен на нефть: причины и вероятные последствия кризиса
      Емал Набі
      сегодня , 16:00 Стратегии ЕС: сможет ли Украина стать частью энергетической реальности Европы?
      Максим Єфімов
      сегодня , 13:05 Воскрешение Кобзаря, или дивный новый мир
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 12:39 Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
      Настя Сукач
      сегодня , 12:00 Сможет ли Украина догнать Польшу?
      Анатолій Амелін
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук