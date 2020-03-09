В Ливане впервые в истории произошел дефолт: причины

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил о дефолте из-за финансового кризиса. Это случилось впервые в истории страны. Все из-за неспособности выплатить долги по евробондам.

Ливанский премьер также подчеркнул, что государство не будет гасить еврооблигации на сумму в более миллиарда долларов. Об этом сообщили в издании Aljazeera.

Читайте также Обвал цен на нефть: как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин

Причиной дефолта стала коррупция. Власти страны будет пытаться провести реструктуризацию долга, поскольку валютные резервы Ливана упали до критического уровня. Оставшиеся запасы, страна направит на обеспечение базовых потребностей ливанского народа. По словам главы правительства более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности.

Ливан – это страна, которая уважает свои обязательства, но в такой ситуации не имеет возможности осуществлять будущие платежи,

– отметил Хасан Диаб.

В марте 2020 года Ливан должен был выплатить по евробондам 1,2 миллиарда долларов, в апреле – 700 миллионов, и 600 миллионов долларов в июне.

Ливанский фунт начал дешеветь по отношению к доллару США с начала 2019 года. Курс достигал 2500 фунтов за американский доллар. Сейчас он стоит примерно 1500 ливанских фунтов.

Что предшествовало кризису в Ливане?

Правительство Ливана 16 октября 2019 года решил ввести налог на звонки через приложение WhatsApp – 20 центов в день или 6 долларов в месяц. А еще пошлины на табачную продукцию – 1,3 доллара за импортные сигареты и полдоллара за местные.



В тот же день ливанцы вышли на улицы. И уже 17 октября демонстранты в Ливане заблокировали дороги в Бейруте и трассы между районами страны. Они призвали к роспуску правительства и парламента.



Ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке 29 октября 2019 года. Однако протесты не прекратились. Митингующие требуют экономических реформ и ликвидации коррупции.

Смотрите видео столкновений ливанской полиции с митингующими: