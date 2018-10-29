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      В Ливии боевики ИГИЛ напали на полицейский участок: есть жертвы

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      В результате атаки боевиков ИГИЛ в Ливии погибли 4 человека
      В результате атаки боевиков ИГИЛ в Ливии погибли 4 человека / Фото из открытых источников

      В центральной части Ливии четыре человека погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" на полицейский участок.

      Об этом сообщило издание Urdupoint.

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      Отмечается, что в результате атаки совершенной боевиками группировки "Исламское государство" погибли четыре человека из района Эль-фукаха. Среди них – сын главы местного совета района Эль-Джуфра.

      Боевики ИГИЛ совершили нападение в районе Эль-фукаха, и похитили много молодых людей, которые жили в этом районе. Также террористы напали на полицейский участок и похитили нескольких его сотрудников.

      Что такое "Исламское Государство"?Непризнанная мусульманская террористическая государство и международная террористическая, милитаристская группа направлении салафитских джихадизма. ИГИЛ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004, ведущая цель группы – основания Исламского суннитского государства. Особенно, ИГИЛ стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, который является преемником Пророка Мухаммеда.

      Теги: Жертвы Ливия Исламское государство
      Источник: 24 Канал
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