У Лівії бойовики ІД напали на поліцейську дільницю: є жертви

У центральній частині Лівії чотири людини загинули внаслідок нападу бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" на поліцейську дільницю.

Про це повідомило видання Urdupoint.

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Зазначається, що внаслідок атаки вчиненої бойовиками угруповання "Ісламська держава" загинули чотири людини з району Ель-фукаха. Серед них – син голови місцевої ради району Ель-Джуфра.

Бойовики ІДІЛ вчинили напад в районі Ель-фукаха, та викрали багато молодих людей, що мешкали в цьому районі. Також терористи напали на поліцейський відділок і викрали кількох його співробітників.

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.