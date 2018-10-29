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      У Лівії бойовики ІД напали на поліцейську дільницю: є жертви

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      Внаслідок атаки бойовиків ІД у Лівії загинуло 4 людини
      Внаслідок атаки бойовиків ІД у Лівії загинуло 4 людини / Фото з відкритих джерел

      У центральній частині Лівії чотири людини загинули внаслідок нападу бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" на поліцейську дільницю.

      Про це повідомило видання Urdupoint.

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      Зазначається, що внаслідок атаки вчиненої бойовиками угруповання "Ісламська держава" загинули чотири людини з району Ель-фукаха. Серед них – син голови місцевої ради району Ель-Джуфра.

      Бойовики ІДІЛ вчинили напад в районі Ель-фукаха, та викрали багато молодих людей, що мешкали в цьому районі. Також терористи напали на поліцейський відділок і викрали кількох його співробітників.

      Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

      Теги: Жертви Ісламська держава Лівія
      Джерело: 24 Канал
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