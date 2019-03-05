В Лондоне нашли несколько бомб в аэропортах и на вокзале

Полиция обнаружила в Лондоне миниатюрные самодельные взрывные устройства. Взрывчатку нашли 5 марта в аэропортах Хитроу, Лондон-сити и на вокзале Ватерлоо.

Согласно официальным данным, бомбы при открытии могли спровоцировать пожар, сообщает Еuronews.

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В Скотланд-Ярде не исключают, что аналогичные взрывчатки могут быть обнаружены и в других местах. Расследованием инцидента занимается отдел по борьбе с терроризмом.

Photo of one of the suspect devices - this one sent to Heathrow. It caught fire: pic.twitter.com/keObgokRVH — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 5 марта 2019 г.