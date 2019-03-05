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      В Лондоне нашли несколько бомб в аэропортах и на вокзале

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      В Лондоне нашли несколько бомб
      В Лондоне нашли несколько бомб / thesun.co.uk

      Полиция обнаружила в Лондоне миниатюрные самодельные взрывные устройства. Взрывчатку нашли 5 марта в аэропортах Хитроу, Лондон-сити и на вокзале Ватерлоо.

      Согласно официальным данным, бомбы при открытии могли спровоцировать пожар, сообщает Еuronews.

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      В Скотланд-Ярде не исключают, что аналогичные взрывчатки могут быть обнаружены и в других местах. Расследованием инцидента занимается отдел по борьбе с терроризмом.

       

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      Теги: авиация Чрезвычайное происшествие Взрыв Оружие Лондон Великобритания
      Источник: 24 Канал
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