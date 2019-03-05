В Лондоне нашли несколько бомб в аэропортах и на вокзале
Полиция обнаружила в Лондоне миниатюрные самодельные взрывные устройства. Взрывчатку нашли 5 марта в аэропортах Хитроу, Лондон-сити и на вокзале Ватерлоо.
Согласно официальным данным, бомбы при открытии могли спровоцировать пожар, сообщает Еuronews.
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В Скотланд-Ярде не исключают, что аналогичные взрывчатки могут быть обнаружены и в других местах. Расследованием инцидента занимается отдел по борьбе с терроризмом.
Источник: 24 Канал
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