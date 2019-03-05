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      У Лондоні знайшли кілька бомб в аеропортах і на вокзалі

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      У Лондоні знайшла кілька бомб
      У Лондоні знайшла кілька бомб / thesun.co.uk

      Поліція виявила в Лондоні мініатюрні саморобні вибухові пристрої. Вибухівку знайшли 5 березня в аеропортах Хітроу, Лондон-сіті і на вокзалі Ватерлоо.

      Згідно з офіційними даними, бомби при відкритті могли спровокувати пожежу, повідомляє Еuronews.

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      У Скотланд-Ярді не виключають, що аналогічні вибухівки можуть бути виявлені і в інших місцях. Розслідуванням інциденту займається відділ по боротьбі з тероризмом.

       

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      Теги: Великобританія Лондон Зброя Вибух Надзвичайні ситуації авіація
      Джерело: 24 Канал
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