У Лондоні знайшли кілька бомб в аеропортах і на вокзалі
Поліція виявила в Лондоні мініатюрні саморобні вибухові пристрої. Вибухівку знайшли 5 березня в аеропортах Хітроу, Лондон-сіті і на вокзалі Ватерлоо.
Згідно з офіційними даними, бомби при відкритті могли спровокувати пожежу, повідомляє Еuronews.
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У Скотланд-Ярді не виключають, що аналогічні вибухівки можуть бути виявлені і в інших місцях. Розслідуванням інциденту займається відділ по боротьбі з тероризмом.
Джерело: 24 Канал
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