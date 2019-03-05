У Лондоні знайшли кілька бомб в аеропортах і на вокзалі

Поліція виявила в Лондоні мініатюрні саморобні вибухові пристрої. Вибухівку знайшли 5 березня в аеропортах Хітроу, Лондон-сіті і на вокзалі Ватерлоо.

Згідно з офіційними даними, бомби при відкритті могли спровокувати пожежу, повідомляє Еuronews.

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У Скотланд-Ярді не виключають, що аналогічні вибухівки можуть бути виявлені і в інших місцях. Розслідуванням інциденту займається відділ по боротьбі з тероризмом.

Photo of one of the suspect devices - this one sent to Heathrow. It caught fire: pic.twitter.com/keObgokRVH — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 5 марта 2019 г.