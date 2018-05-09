В Лондоне провели дебаты относительно миротворцев на Донбассе

В среду, 9 мая, в Лондоне состоялась дискуссия относительно безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, а также по вопросам миротворческой миссии на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили "УНН".

Читайте также: Миротворцы на Донбассе: Россия упорно загоняет ситуацию в тупик

"Вместе с Игорем Козловским, Сергеем Гармашем и Викторией Пантюшенко сегодня в Лондоне. По приглашению Chatham House приняли участие в дискуссии о безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Мероприятие собрало большое количество экспертов ведущих аналитических центров, есть большой интерес к ситуации на Донбассе, является полное понимание присутствия там РФ и раздувание Россией войны на Донбассе ", – подчеркнула вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Она также отметила, что состоялась дискуссия по вопросу размещения миротворческой миссии на Донбассе. Также сегодня у нее запланированы встречи в Министерстве иностранных дел Украины и британском парламенте.

Я сосредоточилась на проблеме освобождения заложников и поиска пропавших. Сообщили о систематическом нарушении прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму. Дискутировали о перспективах миротворческой миссии на Донбассе, демилитаризации региона, деоккупации и реинтеграции. Также сегодня имеем встречи в Foreign Office и парламенте Великобритании,

–отметила Геращенко.

Напомним, во вторник, 10 апреля, в Берлине Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс.