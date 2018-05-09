22:42
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Лондоне провели дебаты относительно миротворцев на Донбассе

138 Читати новину українською
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко / politeka.net

В среду, 9 мая, в Лондоне состоялась дискуссия относительно безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, а также по вопросам миротворческой миссии на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили "УНН".

Читайте также: Миротворцы на Донбассе: Россия упорно загоняет ситуацию в тупик

"Вместе с Игорем Козловским, Сергеем Гармашем и Викторией Пантюшенко сегодня в Лондоне. По приглашению Chatham House приняли участие в дискуссии о безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Мероприятие собрало большое количество экспертов ведущих аналитических центров, есть большой интерес к ситуации на Донбассе, является полное понимание присутствия там РФ и раздувание Россией войны на Донбассе ", – подчеркнула вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Она также отметила, что состоялась дискуссия по вопросу размещения миротворческой миссии на Донбассе. Также сегодня у нее запланированы встречи в Министерстве иностранных дел Украины и британском парламенте.

Я сосредоточилась на проблеме освобождения заложников и поиска пропавших. Сообщили о систематическом нарушении прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму. Дискутировали о перспективах миротворческой миссии на Донбассе, демилитаризации региона, деоккупации и реинтеграции. Также сегодня имеем встречи в Foreign Office и парламенте Великобритании,
–отметила Геращенко.

Напомним, во вторник, 10 апреля, в Берлине Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе ООН Миротворческий контингент Лондон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 271
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 317
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
394
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 560
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1377
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук