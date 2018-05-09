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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Лондоні провели дебати щодо миротворців на Донбасі

549 Читать новость на русском
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / politeka.net

У середу, 9 травня, у Лондоні відбулась дискусія щодо безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі, а також щодо питань миротворчої місії на окупованих територіях України.

Про це повідомили "УНН".

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"Разом з Ігорем Козловським, Сергієм Гармашем і Вікторією Пантюшенко сьогодні в Лондоні. На запрошення Chatham House взяли участь в дискусії щодо безпекової і гуманітарної ситуації на Донбасі. Захід зібрав велику кількість експертів провідних аналітичних центрів, є великий інтерес до ситуації на Донбасі, є повне розуміння присутності там РФ і роздмухування Росією війни на Донбасі", – наголосила віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

Вона також зазначила, що відбулась дискусія щодо питання розміщення миротворчої місії на Донбасі. Також сьогодні в неї заплановані зустрічі в Міністерстві закордонних справ України та британському Парламенті.

Я зосередилася на проблемі звільнення заручників і пошуку зниклих. Поінформували про систематичне порушення прав людини на окупованому Донбасі і в Криму. Дискутували про перспективи миротворчої місії на Донбасі, демілітаризації регіону, деокупації і реінтеграції. Також сьогодні маємо зустрічі в Foreign Office і парламенті Британії,
відзначила Геращенко.

Нагадаємо, у вівторок, 10 квітня, у Берліні Президент України Петро Порошенко обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом питання введення миротворців ООН на Донбас.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі ООН Миротворчий контингент Лондон
Джерело: 24 Канал
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