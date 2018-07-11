В Луцке на взятке задержали полковника полиции: фото

Работниками центрального аппарата Департамента внутренней безопасности НПУ разоблачен и задержан исполняющий обязанности начальник Волынского управления внутренней безопасности полиции.

Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

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38-летний полковник полиции, основная задача которого защита работников полиции от преступных посягательств и борьба с "оборотнями в погонах", сам обратился к взяточничеству. За непривлечение сотрудника областной полиции к уголовной ответственности чиновник захотел получить 3000 долларов США "вознаграждения",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что по собранным материалам ДВБ НПУ детективами Главного следственного управления НПУ было начато уголовное производство по части 3 статьи 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

И.о. начальника Волынского УДВБ НПУ был задержан бойцами отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ сразу после получения им взятки. В ближайшее время милиционеру объявят подозрение и изберут меру пресечения.