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У Луцьку на хабарі затримали полковника поліції: фото

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Працівниками центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрито та затримано виконуючого обов'язки начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції.

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook.

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38-річний полковник поліції, основне завдання якого захист працівників поліції від злочинних посягань та боротьба з "перевертнями в погонах", сам вдався до хабарництва. За непритягнення співробітника обласної поліції до кримінальної відповідальності посадовець забажав отримати 3 тисячі доларів США "винагороди",
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за зібраними матеріалами ДВБ НПУ детективами Головного слідчого управління НПУ було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

В.о. начальника Волинського УДВБ НПУ було затримано бійцями відділу швидкого реагування ДВБ НПУ відразу після одержання ним хабара. Найближчим часом правоохоронцю оголосять підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

 

Теги: Новини України Корупція Поліція Хабар Новини Луцька Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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