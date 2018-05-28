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В Луцке пьяный мужчина ударил полицейскую головой об стену, женщину госпитализировали

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После инцидента патрульную госпитализировали
После инцидента патрульную госпитализировали / Фото из открытых источников

В воскресенье, 27 мая, в Луцке произошел инцидент с полицейскими, которые прибыли на вызов. Одну из правоохранительниц сильно ударил нетрезвый мужчина, которого экипаж приехал задерживать.

Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.

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Патрульные прибыли по срочному вызову по заявлению местной жительницы, которую избил сожитель.

Женщина написала заявление на нарушителя, затем инспектор хотела взять объяснения, однако потерпевшая начала вести себя агрессивно, убегала, также была нетрезвой. На ее крик выбежали соседи и также напали на полицейских. В какой-то момент один из мужчин нанес телесные повреждения инспектору и ударил ее головой об стену,
– отметили в сообщении.

Нарушителя задержали. Им оказался сожитель женщины, которая вызвала полицию.

"Установлено, что эта заявительница уже более 40 раз вызвала полицию домой с похожими обращениями. По словам очевидцев, она с мужем вместе употребляет алкоголь, после чего начинают "разборки", – добавили в пресс-службе.

Патрульную же госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Угрозы ее жизни нет.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Луцка
Источник: 24 Канал
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