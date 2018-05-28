У Луцьку п'яний чоловік вдарив поліцейську головою об стіну, жінку госпіталізували

У неділю, 27 травня, у Луцьку стався інцидент з поліцейськими, які прибули на виклик. Одну з правоохоронниць сильно вдарив нетверезий чоловік, якого екіпаж приїхав затримувати.

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

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Патрульні прибули на терміновий виклик за заявою місцевої жительки, яку побив співмешканець.

Жінка написала заяву на порушника, потім інспекторка хотіла відібрати пояснення, однак потерпіла почала поводитись агресивно, втікала, також була нетверезою. На її крик вибігли сусіди й також напали на полісменів. У якийсь момент один з чоловіків завдав тілесних ушкоджень інспекторці та вдарив її головою об стіну,

– зазначили у повідомленні.

Порушника затримали. Ним виявився співмешканець жінки, яка викликала поліцію.

"Встановлено, що ця заявниця уже більше 40 разів викликала поліцію додому зі схожими зверненнями. За словами очевидців, вона з чоловіком разом вживає алкоголь, після чого розпочинають "розбірки", – додали у прес-службі.

Патрульну ж госпіталізували зі струсом головного мозку і закритою черепно-мозковою травмою. Загрози її життю немає.

Наразі тривають слідчі дії.