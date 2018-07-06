В Луцке показали двухмесячного тигренка: красноречивое видео

В Луцком зоопарке показали новую звезду – двухмесячного тигренка Тришу. Сразу после рождения, от девочки отказалась мама, поэтому выхаживать киску взялись работники зоопарка. Говорят, что за 2 месяца тигренок изменился до неузнаваемости. Животное стало игривым, веселым и любознательным, а еще имеет хороший аппетит.

Маленькой Трише всего 2 месяца. Через несколько дней после рождения от нее отказалась мама-тигрица. Впрочем, животное под полную опеку взяли сотрудники зоопарка.

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Первые сутки ее кормили через два часа. Если она не вставала, то ее будили. Тришей тигренка назвали в честь бабушки, которая живет в Киевском зоопарке. За 2 месяца киска окрепла, стала веселой и игривой. В зоопарке говорят, аппетит у животного еще тот. Кормят в основном молоком, белой рыбой, говядиной или телятиной.

Первые два месяца у нее были чисто молочные смеси, адаптированные к кошачьим. Теперь у нее в рационе есть говядина, телятина, перепелиные яйца и морская рыба. Когда она родилась, у нее вес был 1 килограмм. Сейчас ее вес уже 5,5 килограммов,

– сообщила директор Луцкого зоопарка Людмила Денисенко.

Когда фото тигренка выложили в интернет, количество посетителей зоопарка возросло в разы. Триша стала главной звездой, ведь увидеть такое животное не в вольере – шанс довольно редкий.

"Очень довольны увидеть такую милаху. Такого не видели ни наяву, ни вживую. Видели только по телевизору в документальных сериалах и передачах", – сказал Юрий Булавчук.

Маленький тигренок в Луцке

На прогулку Тришу выпускают три раза в день. Остальное время малышка спит. Как только киса подрастет, ее поместят в вольер. Но останется ли она в Луцке, неизвестно, ведь для ее содержания нужно построить отдельную клетку. А места на территории нет.