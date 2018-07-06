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У Луцьку показали двомісячне тигреня: промовисте відео

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У Луцькому зоопарку показали нову зірку – двомісячне тигреня Трішу. Одразу після народження, від дівчинки відмовилась мама, тож виходжувати кицьку взялись працівники зоопарку. Кажуть, що за 2 місяці тигреня змінилося до невпізнання. Тварина стала грайливою, веселою і допитливою, а ще має чималий апетит.

Маленькій Тріші всього 2 місяці. За кілька днів після народження від неї відмовилась мама-тигриця. Втім, тваринку під повну опіку взяли працівники зоопарку.

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Першу добу її годували через дві годинки  Якщо вона не вставала, то її будили. Трішею тигреня назвали на честь бабусі, яка мешкає у Київському зоопарку. За 2 місяці кицька зміцніла, стала веселою і грайливою. У зоопарку кажуть, апетит у тварини ще той. Годують переважно молоком, білою рибою, яловичиною або телятиною.

Перші два місяці в неї були суто молочні суміші, адаптовані до котячих. Тепер у неї в раціоні є яловичина, телятина, перепелині яйця і морська риба. Коли вона народилася, у неї вага була 1 кілограм. Наразі її вага уже 5,5 кілограмів,
– повідомила директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко. 

Коли фото тигреняти виклали в інтернет, кількість відвідувачів зоопарку зросла в рази. Тріша стала головною зіркою, адже побачити таку тварину не у вольєрі – шанс доволі рідкісний.

 

У Луцькому зоопарку народилося тигреня "Вона народилася 2 травня, вночі. І працівники зоопарку вранці, прийшовши до вольєра, побачили поміж дорослих особин маленький пухнастий клубочок. Однак поява маляти у тигрів принесла колективу не лише радість, а й величезні клопоти. Адже батьки не переймалися долею новонародженої. Тож, два дні поспіль зробивши спроби все ж змусити маму турбуватися про маля,співробітники зрозуміли марність цих зусиль і спрямували їх в інше русло – вперше в історії Луцького зоопарку виходити та подарувати життя маленькому смугастику Найважчим був перший місяць. Кілограмове тигреня потребувало цілодобового годування щодвігодини спеціальними доволі недешевими сумішами. Одразу після цього – масаж, який природна мама будь-якої тваринки забезпечує вилизуванням. Без нього травлення і випорожнення просто неможливі. А ще – прибирання манежика та догляд за чистотою самої «лапулі» При цьому «мамами» маленької тигрички, яку назвали Трішею, стали ті ж таки наші працівниці – екскурсовод Тетяна Шкирпан, завідувачка складом Ганна Кротова, директорка КП Людмила Денисенко та фахівець по роботі з громадськістю Олена Самчук. Паралельно, як ми вже розповідали вам у травні, вони ж виходжували маля носухи – Джоніка, народженого у березні.

Допис, поширений ІА Волинські Новини (@volynnews)

"Дуже задоволені побачити таку милоту. Такого не бачили ні наяву, ні вживу. Бачили тільки по телевізору в документальних серіалах і передачах", – сказав Юрій Булавчук.

Маленьке тигреня у Луцьку
Маленьке тигреня у Луцьку

На прогулянку Трішу випускають тричі на день. Решту часу малеча спить. Як тільки кицька підросте, її помістять у вольєр. Але чи залишиться вона в Луцьку, невідомо, адже для її утримання потрібно збудувати окрему клітку. А місця на території немає. 

Теги: Новини України Новини Луцька світ тварин
Джерело: 24 канал
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