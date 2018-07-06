У Луцьку показали двомісячне тигреня: промовисте відео

У Луцькому зоопарку показали нову зірку – двомісячне тигреня Трішу. Одразу після народження, від дівчинки відмовилась мама, тож виходжувати кицьку взялись працівники зоопарку. Кажуть, що за 2 місяці тигреня змінилося до невпізнання. Тварина стала грайливою, веселою і допитливою, а ще має чималий апетит.

Маленькій Тріші всього 2 місяці. За кілька днів після народження від неї відмовилась мама-тигриця. Втім, тваринку під повну опіку взяли працівники зоопарку.

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Першу добу її годували через дві годинки Якщо вона не вставала, то її будили. Трішею тигреня назвали на честь бабусі, яка мешкає у Київському зоопарку. За 2 місяці кицька зміцніла, стала веселою і грайливою. У зоопарку кажуть, апетит у тварини ще той. Годують переважно молоком, білою рибою, яловичиною або телятиною.

Перші два місяці в неї були суто молочні суміші, адаптовані до котячих. Тепер у неї в раціоні є яловичина, телятина, перепелині яйця і морська риба. Коли вона народилася, у неї вага була 1 кілограм. Наразі її вага уже 5,5 кілограмів,

– повідомила директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.

Коли фото тигреняти виклали в інтернет, кількість відвідувачів зоопарку зросла в рази. Тріша стала головною зіркою, адже побачити таку тварину не у вольєрі – шанс доволі рідкісний.

"Дуже задоволені побачити таку милоту. Такого не бачили ні наяву, ні вживу. Бачили тільки по телевізору в документальних серіалах і передачах", – сказав Юрій Булавчук.



Маленьке тигреня у Луцьку

На прогулянку Трішу випускають тричі на день. Решту часу малеча спить. Як тільки кицька підросте, її помістять у вольєр. Але чи залишиться вона в Луцьку, невідомо, адже для її утримання потрібно збудувати окрему клітку. А місця на території немає.