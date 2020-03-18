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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Луцке приостановит работу общественный транспорт

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      С 19 марта в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа будет ограничена работа общественного транспорта. Ограничения будут действовать до конца карантина – 3 апреля.

      Соответствующее решение принял исполнительный комитет Луцкого городского совета. Сейчас в горсовете организуют подъезд к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур. Оплачивать перевозки будут из городского бюджета.

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      Транспортное средство — место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ — оставаться дома,
      – отметил мэр Луцка Григорий Пустовит.

      Всем городским предприятиям рекомендуют обеспечить проезд работников до работы. В мэрии также встретились с представителями профсоюза таксистов, которых просили не поднимать стоимость проезда. Также водители такси пообещали тщательно дезинфицировать машины и работать в масках.

      Важно! В Украине действуют карантинные ограничения по общественному транспорту. В салоне маршрутного такси могут находиться не более 10 пассажиров, в троллейбусе и трамвае – не более 20. В Украине также остановлена работа метро и отменены междугородние пассажирские перевозки. Приостановлена работа общественного транспорта и в Черновцах.

      Заборони під час карантину
      Запреты в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины
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