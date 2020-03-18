У Луцьку призупинить роботу громадський транспорт

З 19 березня у Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу буде обмежено роботу громадського транспорту. Обмеження діятимуть до кінця карантину – 3 квітня.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міської ради. Зараз у міськраді організовують доїзд до робочих місць медичних працівників та критично важливих структур. Оплачуватимуть перевезення з міського бюджету.

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Транспортний засіб — місце тісного контакту людей. Якщо в автобус чи тролейбус зайде хворий, то є велика загроза захворіти іншим пасажирам. Єдиний ефективний спосіб — залишатися вдома,

– наголосив мер Луцька Григорій Пустовіт.

Усім міським підприємствам рекомендують забепечити доїзд працівників до роботи. У мерії також зустрілись з представниками профспілки таксистів, яких просили не піднімати вартість проїзду. Також водії таксі пообіцяли ретельно дезінфікувати машини і працювати в масках.

Важливо! В Україні діють карантинні обмеження щодо громадського транспорту. У салоні маршрутного таксі можуть перебувати не більше 10 пасажирів, в тролейбусі та трамваї – не більше 20. В Україні також зупинено роботу метро та скасовані міжміські пасажирські перевезення. Призупинено роботу громадського транспорту і в Чернівцях.



Заборони в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу