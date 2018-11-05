В Луцке произошла стрельба: есть погибший и раненые
В Луцке на улице Набережной 28 произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, два человека получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Волынской полиции.
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"В 14:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников. Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания правонарушителей", – сообщили в полиции.
По информации местного издания "Волынь 24", во время столкновения якобы ранили криминального авторитета Аслана. Стрельба произошла на автомойке "Нептун".
Источник: 24 Канал
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