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      В Луцке произошла стрельба: есть погибший и раненые

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      Место, где произошла стрельба в Луцке
      Место, где произошла стрельба в Луцке / Фото из свободных источников

      В Луцке на улице Набережной 28 произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, два человека получили ранения.

      Об этом сообщает пресс-служба Волынской полиции.

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      "В 14:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников. Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания правонарушителей", – сообщили в полиции.

      По информации местного издания "Волынь 24", во время столкновения якобы ранили криминального авторитета Аслана. Стрельба произошла на автомойке "Нептун".

      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Луцка
      Источник: 24 Канал
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