В Луцке произошла стрельба: есть погибший и раненые

В Луцке на улице Набережной 28 произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, два человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской полиции.

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"В 14:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников. Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания правонарушителей", – сообщили в полиции.

По информации местного издания "Волынь 24", во время столкновения якобы ранили криминального авторитета Аслана. Стрельба произошла на автомойке "Нептун".