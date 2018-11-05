У Луцьку сталася стрілянина: є загиблий та поранені

У Луцьку на вулиці Набережній 28 сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Волинської поліції.

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"О 14:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців. Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів для затримання правопорушників", –повідомили в поліції.

За інформацією місцевого видання "Волинь 24", під час сутички нібито поранили кримінального авторитета Аслана. Стрілянина сталася на автомийці "Нептун".