У Луцьку сталася стрілянина: є загиблий та поранені
У Луцьку на вулиці Набережній 28 сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, двоє людей дістали поранення.
Про це повідомляє прес-служба Волинської поліції.
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"О 14:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців. Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів для затримання правопорушників", –повідомили в поліції.
За інформацією місцевого видання "Волинь 24", під час сутички нібито поранили кримінального авторитета Аслана. Стрілянина сталася на автомийці "Нептун".
Джерело: 24 Канал
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