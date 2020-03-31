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      В Луцке установили правила для магазинов и покупателей из-за коронавируса

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      В Луцке установили новые правила из-за коронавируса / Getty Images

      Городские власти ввели жесткие правила торговли из-за распространения коронавируса в Луцке. Ограничения касаются как продавцов, так и покупателей.

      Советник мэра Луцка Игорь Полищук в фейсбуке сообщил, что письмо с требованиями прислали уже всем субъектам хозяйствования.

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      Правила торговли во время карантина в Луцке:

      • Во всех магазинах должны фасовать продукты питания, в частности хлебобулочные изделия, овощи и фрукты.
      • Заходить в магазины можно только в защитной маске: это касается как продавцов, так и покупателей.
      • Запрещено готовить кофе в магазинах и других заведениях (в том числе из кофейных автоматов).
      • В заведениях должны обеспечить разметки для организации надлежащего расстояния между людьми. Максимально допустимое одновременное количество посетителей в помещении из расчета один посетитель на 15 квадратных метров.

      Полищук добавил, что на выезде из Луцка действуют карантинные посты, которые призваны минимизировать количество желающих выезжать за город без крайней необходимости.

      По состоянию на 31 марта в Волынской области зафиксировали 3 случая коронавируса и 10 подозрений на наличие COVID-19. В целом в Украине 549 подтвержденных случаев заболевания.

      коронавірус карантин україна
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус COVID-19 Волынь
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