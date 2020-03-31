У Луцьку встановили правила для магазинів та покупців через коронавірус

Міська влада запровадила жорсткі правила торгівлі через поширення коронавірусу у Луцьку. Обмеження стосуються як продавців, так і покупців.

Радник міського голови Луцька Ігор Поліщук у фейсбуці повідомив, що лист з вимогами надіслали уже всім суб’єктам господарювання.

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Правила торгівлі під час карантину у Луцьку:

У всіх магазинах мають фасувати продукти харчування, зокрема хлібобулочні вироби, овочі та фрукти.

Заходити у магазини можна лише у захисній масці: це стосується як продаців, так і покупців.

Заборонено готувати каву в магазинах та інших закладаї та установах (у тому числі з кавових автоматів).

У закладах мають забезпечити розмітки для організації належної відстані між людьми. Максимально допустима одночасна кількость відвідувачів в приміщенні з розрахунку один відвідувач на 15 метрів квадратних.

Поліщук додав, що на виїзді з Луцька діють карантинні пости, які покликані мінімізувати кількість бажаючих виїжджати за місто без нагальної потреби.

Станом на 31 березня у Волинській області зафіксували 3 випадки коронавірусу та 10 підозр на наявність COVID-19. Загалом в Україні 549 підтверджених випадків захворювання.



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