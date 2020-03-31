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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Луцьку встановили правила для магазинів та покупців через коронавірус

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      У Луцьку встановили нові правила через коронавірус / Getty Images

      Міська влада запровадила жорсткі правила торгівлі через поширення коронавірусу у Луцьку. Обмеження стосуються як продавців, так і покупців.

      Радник міського голови Луцька Ігор Поліщук у фейсбуці повідомив, що лист з вимогами надіслали уже всім суб’єктам господарювання.

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      Правила торгівлі під час карантину у Луцьку:

      • У всіх магазинах мають фасувати продукти харчування, зокрема хлібобулочні вироби, овочі та фрукти.
      • Заходити у магазини можна лише у захисній масці: це стосується як продаців, так і покупців.
      • Заборонено готувати каву в магазинах та інших закладаї та установах (у тому числі з кавових автоматів).
      • У закладах мають забезпечити розмітки для організації належної відстані між людьми. Максимально допустима одночасна кількость відвідувачів в приміщенні з розрахунку один відвідувач на 15 метрів квадратних.

      Поліщук додав, що на виїзді з Луцька діють карантинні пости, які покликані мінімізувати кількість бажаючих виїжджати за місто без нагальної потреби.

      Станом на 31 березня у Волинській області зафіксували 3 випадки коронавірусу та 10 підозр на наявність COVID-19. Загалом в Україні 549 підтверджених випадків захворювання.

      коронавірус карантин україна
      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Волинь Новини України
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