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      В Луганской области мужчина пытался продать три противотанковых гранатомета

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      Мужчина в Северодонецке продавал оружие, гранаты и патроны
      Мужчина в Северодонецке продавал оружие, гранаты и патроны / СБУ

      Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в Северодонецке предупредили продажу оружия местным жителем.

      Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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      Мужчину задержали во время очередной попытки продать заказчику три ручных противотанковых гранатомета. Ранее сотрудники спецслужб уже задокументировали факт продажи злоумышленником восьми тротиловых шашек весом тысяча шестьсот граммов, пятнадцати гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра.

      СБУ, продаж зброї, Луганщина
      Мужчину задержали при попытке продажи оружия

      В пресс-службе СБУ отметили, что пока задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по "Незаконное обращение с оружием". Сейчас его взяли под стражу.

      СБУ, Луганщина, продаж зброї
      Раннюю СБУ задокументировало продаже гранат, тротила и боеприпасов

      Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, источников происхождения оружия и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

      Теги: СБУ Криминальные новости Оружие Новости Луганска Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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