В Луганской области мужчина пытался продать три противотанковых гранатомета

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в Северодонецке предупредили продажу оружия местным жителем.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Мужчину задержали во время очередной попытки продать заказчику три ручных противотанковых гранатомета. Ранее сотрудники спецслужб уже задокументировали факт продажи злоумышленником восьми тротиловых шашек весом тысяча шестьсот граммов, пятнадцати гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра.



Мужчину задержали при попытке продажи оружия

В пресс-службе СБУ отметили, что пока задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по "Незаконное обращение с оружием". Сейчас его взяли под стражу.



Раннюю СБУ задокументировало продаже гранат, тротила и боеприпасов

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, источников происхождения оружия и других лиц, причастных к незаконной деятельности.