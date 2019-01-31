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      На Луганщині чоловік намагався продати три протитанкових гранатомети

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      Чоловік у Сєверодонецьку продавав зброю, гранати та набої
      Чоловік у Сєверодонецьку продавав зброю, гранати та набої / СБУ

      Співробітники Служби безпеки України разом з Національною поліцією у Сєверодонецьку попередили продаж зброї місцевим мешканцем.

      Про це повідомила прес-служба СБУ.

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      Чоловіка затримали під час чергової спроби продати замовнику три ручні протитанкові гранатомети. Раніше працівники спецслужб уже задокументували факт продажу зловмисником восьми тротилових шашок вагою тисяча шістсот грамів, п`ятнадцяти гранат із запалами та понад півтори тисячі набоїв різного калібру.

      СБУ, продаж зброї, Луганщина
      Чоловіка затримали під час спроби продажу зброї

      У прес-службі СБУ наголосили, що наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину за "Незаконне поводження зі зброєю". Зараз його взяли під варту.

      СБУ, Луганщина, продаж зброї
      Ранішу СБУ задокументувало продаж гранат, тротилу та набоїв

      Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, джерел походження зброї та інших осіб причетних до незаконної діяльності.

      Теги: Новини України Новини Луганська Зброя Кримінальні новини СБУ
      Джерело: 24 Канал
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