На Луганщині чоловік намагався продати три протитанкових гранатомети

Співробітники Служби безпеки України разом з Національною поліцією у Сєверодонецьку попередили продаж зброї місцевим мешканцем.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

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Чоловіка затримали під час чергової спроби продати замовнику три ручні протитанкові гранатомети. Раніше працівники спецслужб уже задокументували факт продажу зловмисником восьми тротилових шашок вагою тисяча шістсот грамів, п`ятнадцяти гранат із запалами та понад півтори тисячі набоїв різного калібру.



Чоловіка затримали під час спроби продажу зброї

У прес-службі СБУ наголосили, що наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину за "Незаконне поводження зі зброєю". Зараз його взяли під варту.



Ранішу СБУ задокументувало продаж гранат, тротилу та набоїв

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, джерел походження зброї та інших осіб причетних до незаконної діяльності.