В Мадриде из-за пандемии отменили все массовые мероприятия до ноября
Власти Мадрида решили из-за вспышки коронавируса до ноября отменить все массовые мероприятия, среди которых – фестивали. Таким образом, не состоятся около 50 популярных праздников.
Подготовку к мероприятиям остановили, поскольку муниципальные власти не видят возможности обеспечить соблюдение гигиенических правил и социальной дистанции. Об этом информирует испанское издание El Mundo.
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Среди отмененных мероприятий – известные среди туристов Сан-Исидро, Лос-Веранос-де-ла-Вилья, Морской бой при Вальекасе, Сан-Каэтано.
Популярные фестивали, ранее отмененные в Испании:
- Сан-Фермин – должен был состояться с 6 по 14 июля в Памплоне. Изюминкой фестиваля является забег быков по улицам города.
- Томатина – фестиваль должен был состояться в последнюю среду августа в городе Буньоль. Во время праздника участники бросают друг в друга помидорами.
Коронавирус в Испании
- По состоянию на 23 апреля в Испании зарегистрировано более 208 тысяч больных коронавирусом. 21 717 случаев – летальные. Почти 86 тысяч людей выздоровели
- Испания объявила карантин на территории всей страны с 15 марта до 12 апреля.
- Впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна продолжит карантинные ограничения по меньшей мере до 9 мая.
- Жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.
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