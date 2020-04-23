У Мадриді через пандемію скасували усі масові заходи до листопада
Влада Мадриду вирішила через спалах коронавірусу до листопада скасувати усі масові заходи, серед яких – фестивалі. Таким чином, не відбудуться близько 50 популярних свят.
Підготовку до заходів зупинили, оскільки муніципальна влада не бачить можливості забезпечити дотримання гігієнічних правил та соціальної дистанції. Про це інформує іспанське видання El Mundo.
До теми Коронавірус в Іспанії: ситуація зі спалахом стабільна вже п'ятий день
Серед скасованих заходів – відомі серед туристів Сан-Ісідро, Лос-Веранос-де-ла-Вілья, Морський бій при Вальєкасі, Сан-Каетано.
Популярні фестивалі, раніше скасовані в Іспанії:
- Сан-Фермін – мав відбутись з 6 по 14 липня у Памплоні. Родзинкою фестивалю є забіг биків вулицями міста.
- Томатіна – фестиваль мав відбутись в останню середу серпня у місті Буньйоль. Під час свята учасники кидають один в одного помідорами.
Коронавірус в Іспанії
- Станом на 23 квітня в Іспанії зареєстровано понад 208 тисяч хворих на коронавірус. 21 717 випадків – летальні. Майже 86 тисяч людей одужали
- Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 15 березня до 12 квітня.
- Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна продовжить карантинні обмеження щонайменше до 9 травня.
- Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.
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