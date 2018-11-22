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      В Майами задержали сыновей экс-президента Панамы Мартинелли

      3 Читати новину українською
      Рикардо Мартинелли
      Рикардо Мартинелли / Фото из открытых источников

      Двое сыновей бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли были задержаны в Майами и могут быть экстрадированы на родину по обвинению в отмывании денег.

      Об этом сообщило издание The Washington Post.

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      Отмечается, что в ноябре 2017 панамская власти обвинили сыновей экс-лидера страны Луиса Енирике и Рикардо в незаконном получении 49 миллионов долларов бразильской строительной компании Odebrecht, причастного к крупнейшему в истории Латинской Америки коррупционного скандала, в то время, когда их отец был главой государства.

      Власти Панамы обвиняет Мартинелли в организации незаконного прослушивания телефонных переговоров и в коррупции. Сам Мартинелли неоднократно заявлял, что стал жертвой политического преследования со стороны действующего правительства Панамы.

      Что известно о Рикардо Мартинелли?Он был президентом Панамы с 2009 по 2014 год. Покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016 в панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика. В июне 2017 экс-президента был задержан в Майами после того, как в мае того же года йог объявили в международный розыск. В июне 2018 Мартинелли доставили с США на родину в соответствии с двусторонним соглашением об экстрадиции.

      Теги: Латинськая Америка
      Источник: 24 Канал
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