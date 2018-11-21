Венесуэла предложила студентам из Колумбии 20 тысяч стипендий для обучения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду пригласил колумбийских студентов проходить обучение в университетах его страны.

Об этом сообщило агентство "ТАСС".

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Я публично предлагаю 20 тысяч стипендий для колумбийской молодежи, которая хочет приехать учиться в Венесуэлу. Пусть приезжают изучать медицину и инженерное дело, – заявил венесуэльский лидер.

По словам Мадуро, в Колумбии высшие учебные заведения прекратили работу "из-за нехватки денег", которых их лишили "неолиберализм" и "олигархия". Сведений о размерах стипендий для колумбийцев не обнародованы.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила около 287 тысяч процентов, а в годовом исчислении рост цен превысил 833 тысяч процентов. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь 1 миллиона процентов.