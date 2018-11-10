В Македонии бывшего премьера приговорили к 2 годам тюрьмы

Бывшего премьер-министра Македонии Николу Груевского приговорили к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600 в 2012 году.

Об этом говорится на сайте Darik News.

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Суд в Скопье отклонил последнюю жалобу Груевского, а это значит, что как только бывший премьер-министр Македонии получит это решение суда, ему придется немедленно сесть в тюрьму. Соответственно, в течение нескольких дней экс-премьер должен начать отбывать наказание.

Никола Груевский получил двухлетний приговор по делу "Танк": за то, что купил Mercedes-Benz на сумму более 650 тысяч евро, когда был в должности. Еще в 2015 году тогдашняя оппозиция объявила о перехвате телефонного разговора Груевского по покупке автомобиля.

Однако, бывшему премьеру удалось сохранить мандат парламентария, поэтому он сможет получать парламентскую зарплату во время отбывания наказания. Отметим, что Никола Груевский в должности премьера пробыл 10 лет – с 2006 по 2016 года.

К слову, бывшая югославская республика Македония таки изменит свое название на Северную Македонию. 20 октября парламент со второй попытки принял конституционные изменения.