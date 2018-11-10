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      У Македонії колишнього прем'єра засудили до 2 років в'язниці

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      Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвський
      Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвський / ТСН

      Колишнього прем'єр-міністра Македонії Нікола Груєвського засудили до двох років в'язниці за порушення при купівлі службового автомобіля Mercedes S600 у 2012 році.

      Про це йдеться на сайті Darik News.

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      Суд в Скоп'є відхилив останню скаргу Груєвського, а це означає, що як тільки колишній прем'єр-міністр Македонії отримає це рішення суду, йому доведеться негайно сісти до в'язниці. Відповідно, протягом декількох днів екс-прем'єр повинен почати відбувати покарання.

      Нікола Груєвський отримав дворічний вирок у справі "Танк": за те, що купив Mercedes-Benz на понад 650 тисяч євро, коли був на посаді. Ще 2015 року тодішня опозиція оголосила про перехоплення телефонної розмови Груєвскі щодо купівлі авто.

      Однак, колишньому прем'єру вдалося зберегти мандат парламентаря, тому він зможе отримувати парламентську зарплату під час відбування покарання. Зазначимо, що Нікола Груєвський на посаді прем'єра пробув 10 років – з 2006 до 2016 року.

      До слова, колишня югославська республіка Македонія таки змінить свою назву на Північну Македонію. 20 жовтня парламент з другої спроби ухвалив конституційні зміни.

      Теги: Новини політики Корупція Авто Македонія
      Джерело: 24 канал
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