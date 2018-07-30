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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Македонии парламент проведет референдум об изменении названия страны

16 Читати новину українською
Македония
Македония / www.tpg.ua

Парламент Македонии поддержал проведение 30 сентября референдума об изменении названия страны, что открывает ей путь в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает македонское агентство Meta.

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Положительно за такое предложение проголосовали 68 депутатов единогласно. Однако отклонили предложенные оппозицией две поправки, поскольку их инициаторы не присутствовали при рассмотрении и не смогли дать соответствующие объяснения.

На референдуме граждане должны будут ответить на такой вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

Две страны уже несколько десятилетий спорят о названии Македонии. Греция отмечает, что название страны содержит территориальные претензии к греческой провинции с одноименным названием. Соответственно заключенному недавно соглашению, бывшая югославская республика сменит название на Республика Северная Македония.

Теги: НАТО Македония
Источник: 24 Канал
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