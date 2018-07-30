В Македонии парламент проведет референдум об изменении названия страны
Парламент Македонии поддержал проведение 30 сентября референдума об изменении названия страны, что открывает ей путь в ЕС и НАТО.
Об этом сообщает македонское агентство Meta.
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Положительно за такое предложение проголосовали 68 депутатов единогласно. Однако отклонили предложенные оппозицией две поправки, поскольку их инициаторы не присутствовали при рассмотрении и не смогли дать соответствующие объяснения.
На референдуме граждане должны будут ответить на такой вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"
Две страны уже несколько десятилетий спорят о названии Македонии. Греция отмечает, что название страны содержит территориальные претензии к греческой провинции с одноименным названием. Соответственно заключенному недавно соглашению, бывшая югославская республика сменит название на Республика Северная Македония.
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