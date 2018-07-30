20:24
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Македонії парламент проведе референдум про зміну назви країни

83 Читать новость на русском
Македонія
Македонія / www.tpg.ua

Парламент Македонії підтримав проведення 30 вересня референдуму про зміну назви країни, що відкриває їй шлях у ЄС і НАТО.

Про це інформує македонське агентство Meta.

Читайте також: Македонія розпочала переговори про членство НАТО

Позитивно за таку пропозицію проголосували 68 депутатів одноголосно. Однак відхилили запропоновані опозицією дві поправки, оскільки їх ініціатори не були присутні під час розгляду і не змогли дати відповідні пояснення.

На референдумі громадяни повинні будуть відповісти на таке питання: "Чи виступаєте ви за членство в Європейському Союзі і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?"

Дві країни уже декілька десятиліть сперечаються щодо назви Македонії. Греція зазначає, що назва країни містить територіальні претензії щодо грецької провінції з однойменною назвою. Відповідно, з укладеною нещодавно угодою, колишня югославська республіка змінить назву на Республіка Північна Македонія.

Теги: Македонія НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Туреччині потонуло шестеро людей, серед них було троє немовлят
 сьогодні , 09:25
Гігантський будівельний кран впав у Нью-Йорку: є поранені
 20 липня 2016 , 00:17
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук