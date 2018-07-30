У Македонії парламент проведе референдум про зміну назви країни

Парламент Македонії підтримав проведення 30 вересня референдуму про зміну назви країни, що відкриває їй шлях у ЄС і НАТО.

Про це інформує македонське агентство Meta.

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Позитивно за таку пропозицію проголосували 68 депутатів одноголосно. Однак відхилили запропоновані опозицією дві поправки, оскільки їх ініціатори не були присутні під час розгляду і не змогли дати відповідні пояснення.

На референдумі громадяни повинні будуть відповісти на таке питання: "Чи виступаєте ви за членство в Європейському Союзі і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?"

Дві країни уже декілька десятиліть сперечаються щодо назви Македонії. Греція зазначає, що назва країни містить територіальні претензії щодо грецької провінції з однойменною назвою. Відповідно, з укладеною нещодавно угодою, колишня югославська республіка змінить назву на Республіка Північна Македонія.