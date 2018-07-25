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Македонія розпочала переговори про членство НАТО

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Переговори про вступ Македонії в НАТО
Переговори про вступ Македонії в НАТО / Фото з соцмереж

Делегація НАТО провела у Скоп'є зустріч робочої групи, до якої окрім представників Альянсу входять експерти з офісу прем'єра Македонії та міністерств.

Про це повідомляє прес-служба уряду Македонії.

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"Діяльність цієї робочої групи започаткувала переговори про вступ у НАТО, і відтак – процесс набуття членства в Альянсі", – йдеться у заяві.

Сторони створили робочу групу, до якої увійшли всі профільні міністерства уряду Македонії.

Зустріч була присвячена ознайомленню з процесами та процедурами, пов'язаними з процесом набуття членства в Альянсі, а також зобов'язаннями, які Македонія має виконати, такі як завершення реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, реформ у сфері оборони.

Таким чином, Македонія може стати 30 членом Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, 17 червня Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія. Президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати угоду про перейменування країни, що була підписана з сусідньою Грецією та згодом ратифікована урядом Македонії. Однак 5 липня парламенту вдалося обійти вето президента і депутати вдруге проголосували за ратифікацію угоди.

Теги: Новини політики Македонія НАТО
Джерело: 24 Канал
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