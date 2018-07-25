Не Росія: екс-прем'єр Швеції назвав головну небезпеку для НАТО

Нещодавній саміт НАТО в Брюсселі та зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі показали, що Північноатлантичний альянс у небезпеці, оскільки його доля залежить від глави Білого дому.

Про це у статті для Handelsblatt пише колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

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На думку політика, заяви президента США про непропорційно велику відповідальність Америки щодо гарантування безпеки Європи не відповідають дійсності. Так, згідно з чинними домовленостями, країни-члени НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 2% від своїх ВВП до 2024 року. Однак 11 липня на саміті у Брюсселі Трамп несподівано оголосив про нову вимогу: збільшення оборонних асигнувань до 4% від валового внутрішнього продукту, що перевищує навіть витрати на оборону самих США, зауважує автор статті.

Військовий бюджет США становить 72% від сукупних витрат всіх членів НАТО на оборону, однак Америка витрачає 2/3 цих коштів на регіони за межами Європи. Майже половина оборонного бюджету Штатів іде на підтримку військової присутності в тихоокеанському регіоні, ще чверть – на близькосхідні операції, ядерну програму та інші сфери,

– розмірковує Більдт.

Фактично, за підрахунками Національного оборонного університету США, європейські витрати на оборону вдвічі перевищують витрати США на безпеку Старого Світу. Як зазначає Більдт, робота із нарощування військових потужностей країн НАТО в Європі вже розпочата і має бути продовжена.

Між тим, протягом останніх десятиліть у фокусі уваги НАТО були, головним чином, "миротворчі операції у віддалених місцях", а не власна територіальна безпека. Ситуація змінилася в 2014 році, коли Росія анексувала Крим і здійснила таємне військове вторгнення на схід України, що змусило країни НАТО збільшити витрати на оборону, продовжує політик.

Автора статті хвилює те, як поводитиметься американський лідер в разі гіпотетичного нападу Росії на одну з європейських країн, адже реакцію Трампа на потенційну загрозу з боку глави Кремля спрогнозувати важко. Важливе питанням у цьому випадку полягає в тому, чи застосує Трамп принцип колективної оборони НАТО, який означає, що напад на одного із членів Альянсу є нападом на всіх.

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Нагадаємо, під час саміту НАТО у Брюсселі 11-12 липня Трамп відзначився декількома скандальними заявами, спрямованими проти партнерів Америки з Альянсу. Зокрема, глава Білого дому вчергове висловився про виключну роль США у забезпеченні захисту Європи та закликав лідерів НАТО подвоїти витрати на оборону до 4% від ВВП. Окрім того, Трамп розкритикував канцлера ФРН Ангелу Меркель звинуваченнями у "повній залежності Німеччини від Росії" у зв'язку із газовими угодами між двома країнами.