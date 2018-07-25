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Не Россия: экс-премьер Швеции назвал главную опасность для НАТО

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Главную опасность для НАТО представляет не Россия
Главную опасность для НАТО представляет не Россия / thedailybeast

Недавний саммит НАТО в Брюсселе и встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки показали, что Североатлантический альянс в опасности, поскольку его судьба зависит от главы Белого дома.

Об этом в статье для Handelsblatt пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

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По мнению политика, заявления президента США о непропорционально большой ответственности Америки относительно гарантирования безопасности Европы не соответствуют действительности. Так, согласно действующим договоренностям, страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП до 2024 года. Однако 11 июля на саммите в Брюсселе Трамп неожиданно объявил новое требование: увеличение оборонных ассигнований до 4% от валового внутреннего продукта, что превышает даже затраты на оборону самих США, отмечает автор статьи.

Военный бюджет США составляет 72% от совокупных расходов всех членов НАТО на оборону, однако Америка тратит 2/3 этих средств на регионы за пределами Европы. Почти половина оборонного бюджета Штатов идет на поддержание военного присутствия в тихоокеанском регионе, еще четверть – на ближневосточные операции, ядерную программу и другие сферы,
– рассуждает Бильдт.

Фактически, по подсчетам Национального оборонного университета США, европейские расходы на оборону вдвое превышают расходы США на безопасность Старого Света. Как отмечает Бильдт, работа по наращиванию военных мощностей НАТО в Европе уже начата и должна быть продолжена.

Между тем, в течение последних десятилетий в фокусе внимания НАТО были главным образом "миротворческие операции в отдаленных местах", а не собственная территориальная безопасность. Ситуация изменилась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и совершила тайное военное вторжение на восток Украины, что заставило страны НАТО увеличить расходы на оборону, продолжает политик.

Автора статьи волнует то, как поведет себя американский лидер в случае гипотетического нападения России на одну из европейских стран, ведь реакцию Трампа на потенциальную угрозу со стороны главы Кремля спрогнозировать трудно. Важный вопросом в этом случае заключается в том, применит ли Трамп принцип коллективной обороны НАТО, который означает, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на всех.

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Напомним, во время саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля Трамп отметился несколькими скандальными заявлениями, направленными против партнеров Америки по НАТО. В частности, глава Белого дома в очередной раз высказался об исключительной роли США в обеспечении защиты Европы и призвал лидеров НАТО удвоить расходы на оборону до 4% от ВВП. Кроме того, Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и обвинил  в "полной зависимости Германии от России" в связи с газовыми соглашениями между двумя странами.

Теги: Дональд Трамп Новости России Новости США Новости политики НАТО
Источник: 24 Канал
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