Македония начала переговоры о членстве в НАТО
Делегация НАТО провела в Скопье встречу рабочей группы, в которую кроме представителей Альянса входят эксперты из офиса премьера Македонии и министерств.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Македонии.
Читайте также: Не Россия: экс-премьер Швеции назвал главную опасность для НАТО
"Деятельность этой рабочей группы начала переговоры о вступлении в НАТО, и следовательно – процессе обретения членства в Альянсе", – говорится в заявлении.
Стороны создали рабочую группу, в которую вошли все профильные министерства правительства Македонии.
Встреча была посвящена ознакомлению с процессами и процедурами, связанными с процессом обретения членства в Альянсе, а также обязательствами, которые Македония должна выполнить, такими как завершение реформ, направленных на укрепление верховенства права, реформ в сфере обороны.
Таким образом, Македония может стать 30 членом Североатлантического альянса.
Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали историческое соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Президент Македонии Джорге Иванов отказался подписывать соглашение о переименовании страны, которое было подписано с соседней Грецией и впоследствии ратифицировано правительством Македонии. Однако 5 июля парламенту удалось обойти вето президента и депутаты во второй раз проголосовали за ратификацию соглашения.
Выбор редакции
-
В Киеве сильный дождь повалил рекламные щиты и затопил подземные переходы: фото и видеосегодня, 17:59
-
Инициативы Кремля по новому "референдуму" не удовлетворяют ни Украину, ни США, – экспертсегодня, 16:59
-
Наезд Hummer'а на девочку в Киеве: отец задержанного обнародовал их версию событийсегодня, 16:16