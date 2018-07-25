Македония начала переговоры о членстве в НАТО

Делегация НАТО провела в Скопье встречу рабочей группы, в которую кроме представителей Альянса входят эксперты из офиса премьера Македонии и министерств.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Македонии.

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"Деятельность этой рабочей группы начала переговоры о вступлении в НАТО, и следовательно – процессе обретения членства в Альянсе", – говорится в заявлении.

Стороны создали рабочую группу, в которую вошли все профильные министерства правительства Македонии.

Встреча была посвящена ознакомлению с процессами и процедурами, связанными с процессом обретения членства в Альянсе, а также обязательствами, которые Македония должна выполнить, такими как завершение реформ, направленных на укрепление верховенства права, реформ в сфере обороны.

Таким образом, Македония может стать 30 членом Североатлантического альянса.

Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали историческое соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Президент Македонии Джорге Иванов отказался подписывать соглашение о переименовании страны, которое было подписано с соседней Грецией и впоследствии ратифицировано правительством Македонии. Однако 5 июля парламенту удалось обойти вето президента и депутаты во второй раз проголосовали за ратификацию соглашения.