В Македонии провели соцопрос перед референдумом

В Македонии провели соцопрос, поддерживают ли жители смену названия. Согласно результатам, более 40% поддерживают соглашение с Грецией.

Об этом сообщает Euractiv.

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Решающий референдум запланирован на 30 сентября этого года и теперь известно, что граждане Македонии поддерживают как заявку на членство в НАТО, так и на вступление в ЕС, а также соглашение о новом названии с Грецией.

Согласно опросу, 41,5% респондентов намерены сказать "да" на референдуме и 35,1% проголосовать против.

Большинство опрошенных (66,4%) готовы прийти на референдум, в то время как 19,8% намерены бойкотировать голосование.

Опрос также показал, что только около 20% респондентов полностью знакомы с текстом соглашения об изменении названия между двумя странами.

Вопрос, на который македонцы ответят на референдуме, звучит так: "Поддерживаете ли вы членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии между Республикой Македонией и Грецией?".

Две страны уже несколько десятилетий спорят относительно названия Македонии. Греция отмечает, что название страны содержит территориальные претензии относительно греческой провинции с одноименным названием. В соответствии с заключенным недавно соглашением, бывшая югославская республика сменит название на Республика Северная Македония.