У Македонії провели соцопитування перед референдумом

У Македонії провели соцопитування, чи підтримують жителі зміну назви. Згідно з результатами понад 40% підтримують угоду з Грецією.

Про це повідомляє Euractiv.

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Вирішальний референдум запланований на 30 вересня цього року і тепер відомо, що громадяни Македонії підтримують як заявку на членство в НАТО, так і на вступ в ЄС, а також угоду про нову назву з Грецією.

Згідно з опитуванням, 41,5% респондентів мають намір сказати "так" на референдумі і 35,1% проголосувати проти.

Більшість опитаних (66,4%) готові прийти на референдум, у той час як 19,8% мають намір бойкотувати голосування.

Опитування також показало, що тільки близько 20% респондентів повністю знайомі з текстом угоди про зміну назви між двома країнами.

Питання, на яке македонці відповідатимуть на референдумі, звучить так: "Чи підтримуєте ви членство в НАТО і ЄС, приймаючи угоду про назву між Республікою Македонією та Грецією?".

Дві країни уже декілька десятиліть сперечаються щодо назви Македонії. Греція зазначає, що назва країни містить територіальні претензії щодо грецької провінції з однойменною назвою. Відповідно, з укладеною нещодавно угодою, колишня югославська республіка змінить назву на Республіка Північна Македонія.