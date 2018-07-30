В Малайзии опубликуют детали расследования загадочного исчезновения самолета рейса MH370

В Малайзии власти обнародуют отчет относительно расследования пропажи самолета рейса MH370. Боинг-777, который пропал еще в 2014 году, на борту самолета было 239 пассажиров.

Раскрыть детали дела планируют 30 июля после встречи с родственниками людей, которые были на борту пропавшего самолета, передает Радио Свобода.

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Напомним, с радаров воздушное судно, что курсировало из Куала-Лумпура в Пекин, исчез 8 марта прошлого года. На борту находились 239 человек из 14-ти стран мира.

Все они, после месяцев поисков, считаются погибшими. Власти Малайзии объявили самолет рейса МН370 таким, который потерпел авиакатастрофу.