В Малайзии опубликуют детали расследования загадочного исчезновения самолета рейса MH370
В Малайзии власти обнародуют отчет относительно расследования пропажи самолета рейса MH370. Боинг-777, который пропал еще в 2014 году, на борту самолета было 239 пассажиров.
Раскрыть детали дела планируют 30 июля после встречи с родственниками людей, которые были на борту пропавшего самолета, передает Радио Свобода.
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Напомним, с радаров воздушное судно, что курсировало из Куала-Лумпура в Пекин, исчез 8 марта прошлого года. На борту находились 239 человек из 14-ти стран мира.
Все они, после месяцев поисков, считаются погибшими. Власти Малайзии объявили самолет рейса МН370 таким, который потерпел авиакатастрофу.
Источник: 24 Канал
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