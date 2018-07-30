У Малайзії оприлюднять деталі розслідування загадкового зникнення літака рейсу MH370
У Малайзії влада оприлюднить звіт щодо розслідування зникнення літака рейсу MH370. Боїнг-777 зник ще у 2014 році, на борту літака було 239 пасажирів.
Розкрити деталі справи планують 30 липня після зустрічі з родичами людей, які були на борту зниклого літака, передає Радіо Свобода.
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Нагадаємо, із радарів повітряне судно, що курсувало із Куала-Лумпура у Пекін, зникло 8 березня минулого року. На борту перебували 239 людей із 14-ти країн світу.
Усі вони, після місяців пошуків, вважаються загиблими. Влада Малайзії оголосила літак рейсу МН370 таким, що зазнав авіакатастрофи.
Джерело: 24 Канал
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