У Малайзії оприлюднять деталі розслідування загадкового зникнення літака рейсу MH370

У Малайзії влада оприлюднить звіт щодо розслідування зникнення літака рейсу MH370. Боїнг-777 зник ще у 2014 році, на борту літака було 239 пасажирів.

Розкрити деталі справи планують 30 липня після зустрічі з родичами людей, які були на борту зниклого літака, передає Радіо Свобода. Читайте також: Малайзія підтвердила — зниклий МН370 зазнав авіакатастрофи Нагадаємо, із радарів повітряне судно, що курсувало із Куала-Лумпура у Пекін, зникло 8 березня минулого року. На борту перебували 239 людей із 14-ти країн світу.



Усі вони, після місяців пошуків, вважаються загиблими. Влада Малайзії оголосила літак рейсу МН370 таким, що зазнав авіакатастрофи.