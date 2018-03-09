В Манафорта под стенами суда в США бросили флаг России: видео

В бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советника президента-беглеца Виктора Януковича Пола Манафорта во время выхода из здания суда бросили флаг России.

Инцидент произошел в городе Александрия.

Человек, который бросил "триколор" в Манафорта, кричал ему, что он предатель, и "продал Америку России".

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Кроме того, мужчина держал плакаты "Предатель" и "Грязные деньги".

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе в интересах Януковича. 30 октября 2017 Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам.