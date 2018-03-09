У Манафорта під стінами суду в США кинули прапор Росії: відео
У колишнього очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа та екс-радника президента-втікача Віктора Януковича Пола Манафорта під час виходу із будівлі суду кинули прапор Росії.
Інцидент трапився у місті Олександрія.
Чоловік, який жбурнув "триколор" у Манафорта, кричав йому, що він зрадник, і "продав Америку Росії".
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Окрім того, чоловік тримав плакати "Зрадник" та "Брудні гроші".
Хто такий Пол Манафорт? Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення за 12 епізодами.
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