Террористы на Востоке продолжают обстрелы. Сегодня погиб один украинский воин, а одного мирного жителя ранили в Марьинке.

Владимир возился во дворе, как вдруг среди бела дня оккупанты начали поливать огнем.

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Пуля вошла ему в ногу, пробив ее насквозь и ударилась в другую ногу. Мужчину спасло то, что он в это время нагнулся, иначе попало бы в спину.

Владимиру пытались вызвать скорую, но там ответили – не поедем, справляйтесь самостоятельно.

Такая наша "скорая помощь", пусть это на их совести будет. Мы с каждым жгутами перетянули всю ногу,

– сказал отец Владимира Анатолий.

Первыми на помощь прибежали украинские военные и эвакуировали Владимира из-под обстрелов. Уже позже его родственники рассказали, что в СМИ псевдореспублик заявили, что это украинские военные ранили мужчину.

Якобы у меня произошел конфликт с ВСУ в Марьинке возле продуктового магазина и в ходе конфликта мне ногу прострелили,

– рассказал Володмир, как о нем написали псевдоСМИ.

Несмотря на то, что в Марьинке работает миссия Красного Креста и был запрос на полное прекращение огня, боевикам ничего не мешает среди белого дня обстреливать поселок с подствольных гранатометов.

У украинских военных приказ четкий – не стрелять и они удивляются зачем пророссийские боевики стреляют, если четко видят, что работает Красный Крест.

По словам военных, оккупанты ежедневно стреляют по Марьинке и постоянно пытаются найти щель в украинской обороне.