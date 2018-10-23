У Мар'їнці "швидка" відмовилася приїжджати до цивільного мешканця

Терористи на Сході продовжують обстріли. Сьогодні загинув один український воїн, а одного мирного мешканця поранили у Мар'їнці.

Володимир порався надворі, як раптом серед білого дня окупанти почали поливати вогнем.

Читайте також: Більше не "Батя": росЗМІ зневажливо опустили вождя бойовиків Захарченка

Куля зайшла йому в ногу, пробивши її навиліт та вдарилась у другу ногу. Чоловіка врятувало те, що він в цей час нагнувся, інакше влучило б у спину.

Володимиру намагалися викликати швидку, але там відповіли - не поїдемо, вправляйтесь самотужки.

Отака наша "швидка допомога", нехай це на їхній совісті буде. Ми з кожним джгутами перетягнули всю ногу,

– сказав батько Володимира Анатолій.

Першими на допомогу прибігли українські військові та евакуювали Володимира з-під обстрілів. Вже згодом його родичі розповіли, що у ЗМІ псевдореспублік заявили, що це українські військові поранили чоловіка.

Нібито у мене стався конфлікт з ЗСУ в Мар'їнці біля продуктового магазину і в ході конфлікту мені ногу прострелили,

– розповів Володмир, як про нього написали псевдоЗМІ.

Попри те, що у Мар'їнці працює місія Червоного Хреста і був запит на повне припинення вогню, бойовикам нічого не заважає серед білого дня обстрілювати селище із підствольних гранатометів.

В українських військових наказ чіткий – не стріляти й вони дивуються навіщо проросійські бойовики стріляють, якщо чітко бачать, що працює Червоний Хрест.

За словами військових, окупанти щодня стріляють по Мар'їнці і постійно намагаються знайти шпарину в українській обороні.