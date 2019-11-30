В Мариуполе готовят к зимнему сезону единственный украинский ледокол

В Мариуполе готовят к сезону единственный украинский ледокол. Великан мощностью в 10 тысяч лошадиных сил может преодолеть любой лед в Азовском море. Впрочем, принимая во внимание свой почтенный возраст – это аж 65 лет – судно требует тщательного ухода.

Единственный украинский ледокол назван в честь капитана дальнего плавания Михаила Белоусова. В длине он более 80 метров и более 9 – в высоту.

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Капитан экипажа Василий Чайковский – ровесник судна. В морской отрасли работает более 40 лет. Последние четыре руководит мариупольским ледоколом.



Капитан экипажа Василий Чайковский

Если за ним нормально ухаживать, делать хорошие ремонты и держать людей, которые будут беспокоиться об этом ледоколе, то он еще 65 лет проработает,

– сказал капитан.



Ледокол назван в честь капитана Михаила Белоусова

Из-за почтенного возраста корабль ежегодно отправляют на ремонт. В этом году проводят сварочные, малярные работы, ремонт навигационного оборудования и валовых линий. Ледокол весит больше, чем 5 тысяч тонн. И с легкостью разрушает лед любой толщины.

У него 10 тысяч лошадиных сил – это мощность гребных моторов. Он спроектирован таким образом, что может работать именно на Азове, где свои особенности ледовых ситуаций. Здесь небольшие глубины и море может промерзать до дна,

– рассказал старший электромеханик Александр Смирнов.



Ледокол уникален в Украине

Сейчас минимальный размер команды – 30 человек. Все они успешно прошли первое испытание. В период ледовой навигации здесь будет работать до 55 человек. Официальный старт кампании ожидают в декабре этого года.