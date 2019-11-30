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      В Мариуполе готовят к зимнему сезону единственный украинский ледокол

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      В Мариуполе готовят к сезону единственный украинский ледокол. Великан мощностью в 10 тысяч лошадиных сил может преодолеть любой лед в Азовском море. Впрочем, принимая во внимание свой почтенный возраст – это аж 65 лет – судно требует тщательного ухода.

      Единственный украинский ледокол назван в честь капитана дальнего плавания Михаила Белоусова. В длине он более 80 метров и более 9 – в высоту.

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      Капитан экипажа Василий Чайковский – ровесник судна. В морской отрасли работает более 40 лет. Последние четыре руководит мариупольским ледоколом.

      криголам маріуполь
      Капитан экипажа Василий Чайковский

      Если за ним нормально ухаживать, делать хорошие ремонты и держать людей, которые будут беспокоиться об этом ледоколе, то он еще 65 лет проработает,
      – сказал капитан.

      криголам
      Ледокол назван в честь капитана Михаила Белоусова

      Из-за почтенного возраста корабль ежегодно отправляют на ремонт. В этом году проводят сварочные, малярные работы, ремонт навигационного оборудования и валовых линий. Ледокол весит больше, чем 5 тысяч тонн. И с легкостью разрушает лед любой толщины.

      У него 10 тысяч лошадиных сил – это мощность гребных моторов. Он спроектирован таким образом, что может работать именно на Азове, где свои особенности ледовых ситуаций. Здесь небольшие глубины и море может промерзать до дна,
      – рассказал старший электромеханик Александр Смирнов.

      криголам маріуполь
      Ледокол уникален в Украине

      Сейчас минимальный размер команды – 30 человек. Все они успешно прошли первое испытание. В период ледовой навигации здесь будет работать до 55 человек. Официальный старт кампании ожидают в декабре этого года.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости Мариуполя
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