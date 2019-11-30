07:10
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, 29 листопада
      Вєсті.UA
      19:33, 29 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У Маріуполі готують до зимового сезону єдиний український криголам

      70 Читать новость на русском

      У Маріуполі готують до сезону єдиний український криголам. Велетень потужністю у 10 тисяч кінських сил може здолати будь-який лід в Азовському морі. Втім, зважаючи на свій поважний вік – це аж 65 років – судно потребує ретельного догляду.

      Єдиний український криголам названий на честь капітана далекого плавання Михайла Бєлоусова. У  довжині він більше, ніж 80 метрів і понад 9 – у висоту.

      Читайте також: В Одеський порт прибув французький військовий корабель: відео

      Капітан екіпажу Василь Чайковський – ровесник судна. У морській галузі працює більше 40 років. Останні чотири керує маріупольським криголамом.

      криголам маріуполь
      Капітан екіпажу Василь Чайковський

      Якщо за ним нормально доглядати, робити хороші ремонти і тримати людей, які будуть турбуватися про цей криголам, то він ще 65 років пропрацює,
      – сказав капітан.

      криголам
      Криголам названий на честь капітана Михайла Бєлоусова

      Через поважний вік корабель щороку відправляють на ремонт. Цьогоріч проводять зварювальні, малярні роботи, ремонт навігаційного обладнання та валових ліній. Криголам важить більше, ніж 5 тисяч тонн. І з легкістю руйнує кригу будь-якої товщини.

      У нього 10 тисяч кінських сил – це потужність гребних моторів. Він спроєктований таким чином, що може працювати саме на Азові, де свої особливості льодових ситуацій. Тут невеликі глибини й море може промерзати до дна,
      – розповів старший електромеханік Олександр Смірнов.

      криголам маріуполь
      Криголом унікальний в Україні

      Зараз мінімальний розмір команди – 30 осіб. Усі вони успішно пройшли перше випробування. В період льодової навігації тут працюватиме до 55 людей. Офіційний старт кампанії очікують в грудні цього року.

      У "Нафтогазі" пояснили, як можна позбавитися залежності від російського газу
      сьогодні
      1674
      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Водний транспорт Новини Маріуполя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:02 Скільки українці витрачають на комуналку: результати опитування
      Олег Терещенко 36
      сьогодні , 06:30 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Євгенія Мазур 2107
      сьогодні , 01:00 Трамп в трусах и перчатках
      Іван Яковина 499
      29 листопада , 22:20 Головні новини 29 листопада: теми від РФ на нормандську зустріч та реформа звань в армії
      Северин Трач 753
      29 листопада , 22:00 Пророссийская политика Макрона и антипутинская риторика Британии
      Злой Одессит 621
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук