У Маріуполі готують до зимового сезону єдиний український криголам

У Маріуполі готують до сезону єдиний український криголам. Велетень потужністю у 10 тисяч кінських сил може здолати будь-який лід в Азовському морі. Втім, зважаючи на свій поважний вік – це аж 65 років – судно потребує ретельного догляду.

Єдиний український криголам названий на честь капітана далекого плавання Михайла Бєлоусова. У довжині він більше, ніж 80 метрів і понад 9 – у висоту.

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Капітан екіпажу Василь Чайковський – ровесник судна. У морській галузі працює більше 40 років. Останні чотири керує маріупольським криголамом.



Капітан екіпажу Василь Чайковський

Якщо за ним нормально доглядати, робити хороші ремонти і тримати людей, які будуть турбуватися про цей криголам, то він ще 65 років пропрацює,

– сказав капітан.



Криголам названий на честь капітана Михайла Бєлоусова

Через поважний вік корабель щороку відправляють на ремонт. Цьогоріч проводять зварювальні, малярні роботи, ремонт навігаційного обладнання та валових ліній. Криголам важить більше, ніж 5 тисяч тонн. І з легкістю руйнує кригу будь-якої товщини.

У нього 10 тисяч кінських сил – це потужність гребних моторів. Він спроєктований таким чином, що може працювати саме на Азові, де свої особливості льодових ситуацій. Тут невеликі глибини й море може промерзати до дна,

– розповів старший електромеханік Олександр Смірнов.



Криголом унікальний в Україні

Зараз мінімальний розмір команди – 30 осіб. Усі вони успішно пройшли перше випробування. В період льодової навігації тут працюватиме до 55 людей. Офіційний старт кампанії очікують в грудні цього року.