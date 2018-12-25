В Мариуполе начали строить ледовый дворец

21 декабря 2018 года была торжественно заложена "капсула времени" в фундамент будущего ледового дворца.

Об этом сообщил Национальный Промышленный Портал.

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Отмечается, что запланировано строительство воздухоопорной конструкции площадью 60 на 30 метров, которая сможет вместить до 200 зрительских мест.

Городские власти планируют закончить строительство к началу следующего учебного года таким образом, чтобы в первой декаде сентября провести первый в истории Мариуполя официальный хоккейный матч.

В комплексе будут сосредоточены спортивные секции, где профессиональные детские тренеры будут готовить юных хоккеистов и фигуристов.

Реализация этого проекта будет стоить около 20 миллионов гривен.