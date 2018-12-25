У Маріуполі почали будувати льодовий палац

21 грудня 2018 року було урочисто закладено "капсулу часу" у фундамент майбутнього льодового палацу.

Про це повідомив Національний Промисловий Портал.

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Зазначається, що заплановано будівництво повітроопорної конструкції площею 60 на 30 метрів, яка зможе вмістити до 200 глядацьких місць.

Міська влада планує закінчити будівництво до початку наступного навчального року таким чином, щоб в першій декаді вересня провести перший в історії Маріуполя офіційний хокейний матч.

В комплексі будуть зосереджені спортивні секції, де професійні дитячі тренери готуватимуть юних хокеїстів і фігуристів.

Реалізація цього проекту буде коштувати близько 20 мільйонів гривень.