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      У Маріуполі почали будувати льодовий палац

      160 Читать новость на русском
      Льодовий палац у Маріуполі
      Льодовий палац у Маріуполі / Фото з відкритих джерел

      21 грудня 2018 року було урочисто закладено "капсулу часу" у фундамент майбутнього льодового палацу.

      Про це повідомив Національний Промисловий Портал.

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      Зазначається, що заплановано будівництво повітроопорної конструкції площею 60 на 30 метрів, яка зможе вмістити до 200 глядацьких місць.

      Міська влада планує закінчити будівництво до початку наступного навчального року таким чином, щоб в першій декаді вересня провести перший в історії Маріуполя офіційний хокейний матч.

      В комплексі будуть зосереджені спортивні секції, де професійні дитячі тренери готуватимуть юних хокеїстів і фігуристів.

      Реалізація цього проекту буде коштувати близько 20 мільйонів гривень.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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