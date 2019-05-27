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      В Мариуполе оборонительные конструкции превратили в арт-объекты: впечатляющие фото

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      В Мариуполе есть интересные конструкции – тетраподы, которые обычно используют, чтобы сдерживать высокие волны на море. Но с началом войны эти бетонные конструкции установили на всех въездах в город, чтобы остановить тяжелую вражескую технику. Теперь же тетрапод – это современный символ Мариуполя.

      Местная художница и дизайнер Марина Черепченко показала свои творения – расписанные тетраподы. Говорит, большинство украинцев узнали об этих конструкциях в 2014-м году, когда на восток пришла война. Впрочем, их история в Мариуполе начинается чуть раньше.

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      Как появилась идея росписи тетраподов?

      По словам художницы, эта идея возникла в 2013 году в честь 235-летия Мариуполя. Тогда художники расписали около восьмидесяти тетраподов в различных техниках и тематиках. Однако никто и подумать не мог, что эти арт-объекты смогут предотвратить оккупацию.

      У нас остались некоторые объекты, и их отправили на блокпосты, на линию разграничения, чтобы благодаря своей тяжести и устойчивости, тетрапод стал преградой для тяжелой военной техники,
      – ответила Мария Черепченко.

      Уже шестой год мариупольские тетраподы являются защитниками города. За это время художница наладила производство небольших сувенирных тетраподов, которые разошлись по всему миру. А помимо традиционных статуэток, в городе уже создают кондитерские изделия, сумки, бутылки, картины и даже ювелирные украшения.

      Как выглядят тетраподы: фото конструкций и сувениров

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      Теги: Новости Украины Архитектура Новости культуры Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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